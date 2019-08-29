شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستضيف المؤتمر الدولي للثروة المعدنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة أكد المهندس علي قاسم مدير مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية انطلاق الأعمال التحضيرية لاستضافة دولة الإمارات لأول مرة بإمارة الفجيرة المؤتمر العربي الدولي السادس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له المقرر انعقاده بالفجيرة في الفترة من 16 الى 18 نوفمبرالمقبل.وقال إن إدارته استضافت بالأمس في مقرها الاجتماع التنسيقي الأول للجنة التنفيذية لتنظيم المؤتمر تحت شعار (الموارد المعدنية، الحجر الأساس في التنمية الوطنية) بحضور رئيس اللجنة أحمد محمد الكعبي الوكيل المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية وخالد الحوسني مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية بوزارة الطاقة .

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