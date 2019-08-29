«دبي للأعمال» يعزّز «برنامج السفير» بـ 6 اتفاقات شراكة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات، التابع لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة)، عن توقيع ست مذكرات تفاهم منذ بداية العام الجاري، والتي تهدف إلى توطيد أواصر التعاون والشراكة مع عددٍ من المؤسسات والشركات والجهات الحكومية. وتساهم هذه الشراكات في تعزيز «برنامج السفير» الذي اتسع نطاقه ليصبح شبكة تضم أكثر من 320 عضواً، ويلعب دوراً أساسياً في تعزيز مكانة دبي مركزاً مهماً للمعرفة في العديد من القطاعات والمجالات الرئيسية.

وشملت قائمة الجهات التي وقّع معها «فعاليات دبي للأعمال» مذكرات تفاهم لدعم «برنامج السفير»: «مؤسسة الاتصالات المتخصصة» (نداء)، و«مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز»، و«جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية»، و«مركز دبي للسلع المتعددة»، و«جمعية الإمارات الطبية» و«المدينة المستدامة» في دبي، إضافة إلى ذلك، فقد جرى خلال العام الحالي تجديد مذكرتي تفاهم كان قد تم توقيعهما مع كلٍ من جامعة دبي، والجامعة الكندية دبي.

تنمية اقتصاد المعرفة

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وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «إنّ مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها مع عددٍ من أبرز المؤسسات والجهات في دبي تؤكد أهمية تعزيز الشراكات والتعاون المثمر والبنّاء بين القطاعين العام والخاص في الإمارة، لما له من أثر إيجابي وفوائد كثيرة على اقتصادها. وإنّنا في دبي للسياحة ندرك أن فعاليات الأعمال لا تقتصر أهميتها على زيادة الزيارات إلى المدينة فحسب؛ بل إنها تساهم أيضاً في تنمية اقتصاد المعرفة، وكذلك تطوير القطاعات الاقتصادية المهمة، وتبادل الخبرات».

تعزيز مكانة دبي

وقال منصور جمعة بوعصيبه، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصّصة (نداء): «إنّ توقيع مذكرة التفاهم مع دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي؛ يؤكد رؤيتنا في تقوية التعاون مع المؤسسات الحكومية؛ بهدف تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في تعزيز مكانة دبي كمنصة إقليمية وعالمية للأعمال. وسوف تساهم هذه الشراكة في تمكين الطرفين من تنفيذ مشاريع ومبادرات مشتركة من شأنها أن تعزز سمعة دبي وتؤيد النهج الاستراتيجي للإمارة ».

وقال الدكتور جمال المهيري، الأمين العام ل«مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز»: «توجّهت «مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميّز» نحو تعزيز شراكتها مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي نحو تحقيق الرؤى الوطنية وتطلعات الجانبين في صناعة أحداث عالمية مرموقة تدفع بعلامة الإمارات ودبي إلى الوجهات المتميزة في تنظيم المؤتمرات التعليمية، أسوةً بالمجالات الأخرى التي نجحت فيها بامتياز».