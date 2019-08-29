«غرفتا عجمان وأم القيوين» تبحثان التعاون وتبادل الخبرات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

استقبلت غرفة تجارة وصناعة عجمان وفداً من غرفة تجارة وصناعة أم القيوين بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والاطلاع على أهم الخدمات وأفضل الممارسات الموجهة لمجتمع الأعمال، حيث استقبل الوفد عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان وسالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، وضم وفد غرفة أم القيوين خلفان أحمد خلفان بن مسفر نائب رئيس مجلس الإدارة وعبدالله خميس السويدي مدير عام الغرفة.

حضر اللقاء الذي عقد في مقر غرفة عجمان خولة خلفان المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة وعبدالله عمر المرزوقي - المدير التنفيذي لقطاع معاملات العضوية والخدمات القانونية وناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع الاتصال ودعم الأعضاء.

ورحب عبدالله المويجعي بالحضور، وأكد حرص «غرفة عجمان» على تعزيز تواصلها المباشر مع غرف التجارة والصناعة في الدولة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مؤسسات القطاع الخاص ونمو القطاع الاقتصادي بشكل عام.

وخلال اللقاء اطلع وفد «غرفة أم القيوين» على كافة الخدمات التي تقدمها «غرفة عجمان» لأعضائها ومنتسبيها ودور الزيارات الميدانية ومجموعات العمل في الربط المباشر بين الغرفة والأعضاء للوقوف على أهم المقترحات والتحديات التي يواجهها الأعضاء.

وأكد خلفان أحمد خلفان بن مسفر نائب رئيس مجلس إدارة «غرفة أم القيوين» أهمية الزيارات لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الخدمات والممارسات المقدمة للتجار ورجال الأعمال، مشيداً بجهود «غرفة عجمان» في توفير مبادرات وخدمات مبتكرة تصب في تطور واستدامة الشركات والمصانع العاملة في عجمان.

وفي ختام اللقاء تبادل عبدالله المويجعي وخلفان مسفر الدروع التذكارية.