شكرا لقرائتكم خبر عن «فاينانشال تايمز»: تفاؤل بعد نمو مبيعات الفلل 35% في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أبرزت ال«فاينانشال تايمز» موجة التفاؤل التي تشهدها أوساط القطاع العقاري المحلي في دبي مع بروز عدد من المؤشرات الإيجابية لناحية ارتفاع الطلب، ونقلت الصحيفة البريطانية أنباء عن ارتفاع كبير سجلته مبيعات الفلل في دبي بنسبة 35% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

واستندت الصحيفة إلى بيانات موقع «بروبرتي فايندر» العقاري؛ حيث أشارت إلى أن متوسط سعر الفيلا سجل تراجعاً متبايناً في الأسعار، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الطلب ونمو حجم المبيعات.

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