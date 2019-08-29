تكريم «اقتصادية عجمان» لجهودها في حماية الملكية الفكرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

حصلت إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان على تكريم من شركة «اتش بي» بالتعاون مع مكتب الفردان للمحاماة والاستشارات القانونية، وذلك نظير جهودها في حماية الملكية الفكرية للمنشآت القائمة في الإمارة بشكل عام، وتقديراً لدورها في حماية العلامة التجارية للشركة، من خلال التجاوب الفعال مع شكاوى الشركة والتصدي لظاهرة الغش التجاري، وضبط المنتجات المقلدة المشابهة للعلامة التجارية الخاصة بالشركة.

تم التكريم في مقر الدائرة بحضور عبدالله بن ناصر النعيمي، مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك، ومن جانب الشركة محمد شقرة، مدير التحقيقات الإقليمية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الجهتين، حيث أشاد ممثلو العلامة التجارية بجهود الدائرة في مراقبة السوق والتأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها لمواصفات الجودة، فيما أكد مسؤولو إدارة الرقابة حرصهم على الاستمرار في تعزيز آليات العمل بما يضمن حماية حقوق أصحاب العلامات التجارية والمستهلكين في الإمارة.

وتعمل «اقتصادية عجمان» على تكثيف حملاتها التوعوية والرقابية بشكل منتظم على مدار العام، وذلك بالاعتماد على خطة ميدانية شاملة ومتكاملة، يقوم بتنفيذها فريق من المفتشين المؤهلين في إدارة الرقابة وحماية المستهلك، انطلاقاً من دور الدائرة في مكافحة وردع كافة مظاهر الغش التجاري، والحد من الممارسات السلبية التي قد يلجأ إليها بعض التجار، وانسجاماً مع توجهات الدائرة نحو تحقيق بيئة استهلاكية واستثمارية آمنة تدعم النمو الاقتصادي وتعزز بيئة ممارسة الأعمال.