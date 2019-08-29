10766 عقد إيجار في دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستشهد خورام شروف رئيس مجلس إدارة «أي بي سي» بتقرير فرانك نايت، معلقاً على النمو في سوق منازل العطلات بدبي، قائلاً: «تُشير البيانات الواردة ضمن التقرير الصادر مؤخراً عن نايت فرانك إلى أن سوق منازل العطلات يُشكل نسبة 2% من إجمالي المنازل في دبي، وهي النسبة الأعلى بين المدن الكبرى في العالم. ويبلغ عدد عقود الإيجار القائمة حالياً في المدينة 10766 عقداً، وهو ما يمثل نمواً يزيد على 160% منذ عام 2016».