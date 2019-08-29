شكرا لقرائتكم خبر عن 200 عارض فى "أهلا مدارس".. وتخفيضات تبدأ من 30% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد أبو جبل رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة أن معرض أهلا مدارس والمقرر افتتاحه فى 1 سبتمبر 2019 وحتى 8 من الشهر نفسه، على أن يمكن مد الفترة بناءً على الإقبال الجماهيرى ورغبة العارضين، كما أنه من المقرر أن يشهد مشاركة 200 عارض لأكثر من منتج.
وأشار أبو جبل فى تصريح لليوم السابع، إلى أن المعرض سيتم افتتاحه للجمهور فى يوم 2 سبتمبر، موضحا أن التخفيضات على جميع المنتجات تبدأ من 30 % وأن هناك تخفيضات ستصل لأكثر من 50% على بعض المنتجات.
وأضاف أبو جبل أن أسعار الأدوات المكتبية انخفضت هذا العام لما يزيد عن 10% سواء المنتجات محلية الصنع أو المنتجات المستوردة، مؤكدا أن المواطن سيشعر بانخفاض الأسعار وذلك بعد تراجع سعر صرف الدولار وسعر الورق.
كانت هذه تفاصيل خبر 200 عارض فى "أهلا مدارس".. وتخفيضات تبدأ من 30% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.