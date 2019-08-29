شكرا لقرائتكم خبر عن 200 عارض فى "أهلا مدارس".. وتخفيضات تبدأ من 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد أبو جبل رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة أن معرض أهلا مدارس والمقرر افتتاحه فى 1 سبتمبر 2019 وحتى 8 من الشهر نفسه، على أن يمكن مد الفترة بناءً على الإقبال الجماهيرى ورغبة العارضين، كما أنه من المقرر أن يشهد مشاركة 200 عارض لأكثر من منتج.

وأشار أبو جبل فى تصريح لليوم السابع، إلى أن المعرض سيتم افتتاحه للجمهور فى يوم 2 سبتمبر، موضحا أن التخفيضات على جميع المنتجات تبدأ من 30 % وأن هناك تخفيضات ستصل لأكثر من 50% على بعض المنتجات.

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وأضاف أبو جبل أن أسعار الأدوات المكتبية انخفضت هذا العام لما يزيد عن 10% سواء المنتجات محلية الصنع أو المنتجات المستوردة، مؤكدا أن المواطن سيشعر بانخفاض الأسعار وذلك بعد تراجع سعر صرف الدولار وسعر الورق.