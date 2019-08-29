شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة أحمد بلبع وعمرو شعيرة من رئاسة لجنتى السياحة والاتصالات بـ"رجال الأعمال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت جمعية رجال الأعمال المصريين، خلال الفترة الماضية، استقالات لرؤساء عدد من اللجان بالجمعية بسبب ظروف شخصية، وتعيين آخرين بدلا منهم، كما شهدت تعيين نواب لبعض اللجان –لأول مرة- بهدف زيادة تنشيط أداء تلك اللجان.

وفى هذا السياق قال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مجلس إدارة الجمعية عمل خلال الفترة الماضية على تنشيط أداء الجمعية ولجانها المختلفة بعد هدوء بسبب أجازة الصيف خلال الفترة الماضية، وبدأ بتعيين رئيسين للجنتى السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد استقالة رؤسائهما، إذ تم تعيين فاروق ناصف رئيس شركة مينا تورز رئيساً للجنة السياحة بدلا من أحمد بلبع، وتعيين المهندس حسنين توفيق رئيساً للجنة الاتصالات بدلا من عمرو شعيرة.

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وأضاف عيسى، لـ"الخليج 365"، كما قرر مجلس الإدارة زيادة تنشيط اللجان من خلال تعيين نواب لرؤساء بعض اللجان، إذ تم تعيين محمد منتصر نائباً لرئيس لجنة السياحة، أحمد سرحان نائباً للجنة تكنولوجيا المعلومات، المهندس علاء فكرى نائباً للجنة التشييد ومواد البناء، الدكتور محمد إمام نائباً للجنة الطاقة.