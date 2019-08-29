شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة مواد البناء: استقرار أسعار الأسمنت عند 850 جنيها والحديد 11.900 للطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية أن أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء مستقرة داخل الأسواق مشيرة إلى أن هناك حالة من الركود فى المبيعات خلال تلك الفترة .

وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت مستقرة بالأسواق، مشيرًا إلى أن السوق به فائض فى الإنتاج ساهم بشكل كبير فى ثبات الأسعار للمستهلكين.

وأضاف الزينى فى تصريح لليوم السابع، أن أسعار الحديد من المصنع تتراوح بين 11.000 – 11.890 للطن بينما تتراوح الأسعار للمستهلك، بين 11.350 – 11.900 للطن، مشيرا إلى أن أسعار الحديد قد تشهد انخفاضا قبل نهاية العام ، وأشار إلى أن متوسط سعر طن الأسمنت من المصنع يبدأ من 750 جنيها، فى حين يصل إلى المستهلك بسعر 850 جنيها للطن.