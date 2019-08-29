3493 متقاعدا جديدا في النصف الأول والمعاشات ترتفع 3.5 مليارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بلغ إجمالي قيمة المعاشات المصروفة للمتقاعدين خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 40 مليار ريال، بمتوسط شهري 6.67 مليارات ريال.

ووفق إحصائية صادرة عن المؤسسة العامة للتقاعد أمس، زاد عدد المتقاعدين خلال النصف الأول بمقدار 3493 متقاعدا، في حين زادت قيمة المعاشات المنصرفة بمقدار 3.5 مليارات ريال.

وأوضحت المؤسسة أن إجمالي المبالغ التي صرفت للمتقاعدين والمستفيدين عنهم خلال النصف الأول من العام المالي 2019 بلغ 40 مليار ريال، مشيرة إلى أن المبالغ المصروفة زادت بمقدار 3.5 مليارات ريال عن الفترة نفسها من العام المالي 2018.

وذكرت أن عدد المتقاعدين خلال النصف الأول بلغ 29,474 متقاعدا، في حين كان عدد المتقاعدين خلال الفترة نفسها من عام 2018 نحو 25,981 متقاعدا، بزيادة قدرها 13%، ليبلغ إجمالي عدد المتقاعدين الأحياء والمتوفين حتى نهاية النصف الأول من عام 2019 نحو 933,184 متقاعدا، يصرف لهم شهريا 6.6 مليارات ريال.

من جانب آخر أنهت المؤسسة أكثر من 1.2 مليون معاملة خلال النصف الأول من عام 2019، منها 88% معاملة الكترونية أنجزت دون أي تدخل بشري، مما يسهم في تنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي وتعزيز توجيهات القيادة الحكيمة في تعزيز التعاملات الرقمية بكل فعالية وكفاءة.

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النصف الأول 2019 النصف الأول 2018 الزيادة

المبالغ المنصرفة 40 مليارا 36.5 مليارا 3.5 مليارات

عدد المتقاعدين 29,474 25,981 3493 متقاعدا

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إجمالي عدد المتقاعدين نهاية النصف الأول: 933,184 متقاعدا

متوسط مبالغ المعاشات المنصرفة شهريا 6.6 مليارات ريال

المتقاعدون