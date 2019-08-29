السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة وجامعة حائل وقعا مذكرة تفاهم للمشاركة في منافسة التحكيم التجاري الطلابية. وأوضح رئيس قسم القانون بالجامعة الدكتور خالد الهياف أن مذكرة التفاهم تنص على دعم صناعة التحكيم المؤسسي والاستثمار في قطاع التعليم الجامعي من خلال المشاركة في تجهيز طلاب الشريعة والقانون والأنظمة بالتأهيل وإشراكهم بالنشاطات المتعلقة بالتحكيم، وذلك لتحقيق مبادرة توطين صناعة التحكم المؤسسي كإحدى مبادرات رؤية المملكة 2030. المركز السعودي للتحكيم التجاري



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