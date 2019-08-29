53 شركة تقنية سعودية وروسية تستكشف الفرص الاستثمارية الرقمية الواعدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شاركت 53 شركة تقنية سعودية وروسية في ورشة عمل «اللقاء التعارفي مع مجموعة من الشركات الروسية»، بحضور نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، ونائب وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام الروسي ميخائيل مامانوف، إلى جانب جهات حكومية عدة من الجانبين ذات علاقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وعلى هامش فعاليات الورشة، عقد الجانبان لقاء حكوميا ضم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ونظيرتها الروسية، بحث فيه الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وفرص الاستثمار المشترك في المجال الرقمي، لتحقيق النمو والازدهار في هذا القطاع الحيوي والمهم من أجل تسريع خطوات إنجاز التحول الرقمي الشامل في المملكة.

وتهدف الورشة التي نظمتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع وزارة التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام الروسية بجمهورية روسيا الاتحادية، إلى تعزيز فرص التعاون التقني والاقتصادي وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين، بما يخدم الأهداف التنموية المشتركة للمملكة وروسيا الاتحادية، وتحفيز شركات التقنية في البلدين للعب دور أكبر في تنمية العلاقات الثنائية.

فرص واعدة

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وأكد نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن المملكة وروسيا تزخران بعدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا المجال الحيوي والمهم، داعيا لتكاتف الجهود والوصول بهذه الشراكة إلى مستويات أعلى تكون فيها المخرجات مرضية لتطلعات قيادة وشعبي البلدين.

خطوات الاستثمار

وجرى خلال الورشة تقديم عرض مرئي للهيئة العامة للاستثمار استعرضت فيه فرص وخطوات الاستثمار في المملكة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وكيفية دعمها في تسهيل الإجراءات للمستثمرين، تلا ذلك تقديم عدد من العروض المرئية من الشركات التقنية المشاركة.

تطوير القطاع

واشتملت الورشة على جلسات عمل نوقش فيها عدد من الموضوعات ذات الصلة، أبرزها تعزيز سبل تطوير منظومة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والاستفادة من التجربة الروسية في هذا الشأن حتى تكون باعثا ومحفزا لتحقيق تطلعات القطاع، ومن المتوقع أن يشكل هذا اللقاء محطة مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية في مجال التقنية.