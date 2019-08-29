العقاري يتصدر الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الالكترونية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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احتل صندوق التنمية العقارية المرتبة الأولى كأفضل جهة حكومية في تقديم الخدمات الالكترونية بقطاع الخدمات والتنمية، كما جاء الصندوق ضمن قائمة أفضل 15 جهة حكومية من أصل 167 جهة حكومية تقدم خدماتها الالكترونية للمواطنين، وذلك حسب تقرير أعلنه برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية «يسر» عن مؤشر نضج الخدمات الحكومية الرقمية للربع الثاني 2019.

وقال المشرف العام على الصندوق خالد العمودي إن ما تحقق جاء نتيجة للقفزة النوعية التي عمل عليها الصندوق في تقديمه للخدمات الالكترونية خلال الربع الثاني من العام الحالي، والتي أسهمت بشكل كبير في تقدم مركز الصندوق عما كان عليه في آخر تقرير، حيث كان الصندوق يحتل المركز الثالث في قطاع الخدمات والتنمية.

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وأكد العمودي استمرار التطوير والتحديث في الممكنات الكترونيا لتحقيق قفزات جديدة في تقديم الخدمة للمواطنين المستفيدين من مبادرات وبرامج الصندوق العقاري بهدف تمكينهم من الحصول على الدعم السكني وفق إجراءات الكترونية تتميز بالدقة والسهولة والسرعة، مشيرا إلى أن الخدمات الالكترونية تعد مقياسا لجودة الخدمة المقدمة للمواطنين ومؤشرا على تحقيق المنجزات.

وأضاف أن التكاملية في تقديم خدمات الكترونية إجرائية ومعلوماتية من قبل «الصندوق العقاري» عكست مدى التقدم التقني في تقديم الخدمات الالكترونية للمواطنين المستفيدين، مشيرا إلى أن الخدمات التكاملية في الصندوق تمثلت في الربط مع الجهات التمويلية «بنوك وشركات» وكذلك تبادل المعلومات مع الجهات الحكومية الأخرى، بالإضافة إلى الخدمات الإجرائية التي جميعها تخدم المستفيد وتقدم له الخدمة كاملة دون الحاجة لمراجعة إدارة أو فروع الصندوق.

مؤشر مستوى النضج للخدمات الحكومية

أحد مؤشرات الأداء الرئيسة لقياس مستوى التطور الرقمي في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في برنامج التحول الوطني 2020، كما أنه يعد أداة تقييم مستوى الرقمنة والتطوير في تقديم الخدمات الالكترونية للجمهور «أفراد - أعمال - حكومية»، حيث يساعد على تشجيع الجهات الحكومية على زيادة تقديم الخدمات الحكومية الرقمية ورفع مستوى الشفافية والموثوقية في إجراءات الأعمال للخدمات الحكومية الرقمية المقدمة لعموم المستفيدين بمختلف القنوات، ويعزز تحقيق الرفاه الاجتماعي عبر دعم سياسات تركز على المواطنين وإبراز العوامل المؤثرة في رضاهم عند تقديم الخدمات الحكومية الرقمية.