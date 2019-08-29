اعتماد هيئة المحاسبين شرط لتجديد رخصة عمل ممارسي المهنة الأجانب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اعتبارا من السبت المقبل سيصبح الحصول على اعتماد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين شرطا لإصدار وتجديد رخصة عمل ممارسي المهنة الأجانب، حيث أطلق أمس وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي برنامج التسجيل المهني، الذي تتبناه الوزارة والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس أن البرنامج يقتضي إلزام المنشآت بتسجيل جميع العاملين بالقطاع المحاسبي في المملكة، والحصول على عضوية هيئة المحاسبين القانونيين.

وأكدت أنه بدءا من غرة محرم 1441 يجب على ممارسي مهنة المحاسبة والمهن المكملة أو المساندة لها من المحاسبين الوافدين الحصول على الاعتماد من الهيئة كأحد الشروط عند التقديم على خدمات إصدار وتجديد رخص العمل وتعديل المهن.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج حرصا من الجهتين على التحقق من المؤهلات العلمية للوافدين وتحليل جميع الوظائف المحاسبية ورصد مؤشرات الانكشاف المهني لها، تمهيدا لتوطين المهنة.

وستطبق الهيئة نظام التحقق من الشهادات العلمية والمهنية للمسجلين في البرنامج لضمان القضاء على استخدام الشهادات المزورة، حيث يعد التسجيل اعترافا من جهة مهنية مختصة بصحة تأهيل المسجلين، وذلك لرفع جودة وكفاءة العاملين في مهنة المحاسبة والمراجعة، بما يحقق مستهدفات التوطين للجهات ذات العلاقة.

وأبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مارس الماضي مذكرة تعاون، مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بهدف توطين عشرين ألف مهنة محاسبة في القطاع الخاص بنهاية عام 2022، لرفع معدل التوطين وتحفيز قطاع المحاسبة للنمو، تماشيا مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

مهنة المحاسب القانوني

1 محرم 1441

إلزام ممارسي مهنة المحاسبة والمهن المكملة والمساندة الأجانب باعتماد الهيئة

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الاعتماد شرط عند التقديم على خدمات إصدار وتجديد رخص العمل وتعديل المهن

إلزام المنشآت بتسجيل جميع العاملين بالقطاع المحاسبي في المملكة

إلزام المحاسبين الأجانب بالحصول على عضوية هيئة المحاسبين القانونيين

الهدف

اتفاقية مارس 2019

توطين 20 ألف مهنة محاسبة في القطاع الخاص بنهاية 2022

التحقق من مؤهلات الوافدين

تحليل جميع الوظائف المحاسبية

رصد مؤشرات الانكشاف المهني

التمهيد لتوطين المهنة

رفع جودة وكفاءة العاملين في المهنة