قرض ثان لصندوق الاستثمارات بفائدة أقل 60% من القرض الأول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استكمل صندوق صندوق الاستثمارات العامة شروط الحصول على قرض بقيمة 10 مليارات دولار للحصول عليه من مجموعة من البنوك، وفق ما ذكرته وكالة بلومبيرج الإخبارية أمس.

ونقلت الوكالة عن مصادر لها، أن القرض الحالي، والذي يعد ثاني قرض لصندوق الاستثمارات، تقل تكلفته عن نصف تكلفة القرض الأول.

وقالت إن صندوق الاستثمارات العامة «PIF» توصل إلى اتفاق مع البنوك يتعلق بشروط حصوله على قرض قصير الأجل بقيمة 10 مليارات دولار. وأضافت أن صندوق الاستثمارات تلقى عروضا من البنوك بقيمة 20 مليار دولار.

وذكرت أن الصندوق سيدفع 30 نقطة أساس فوق Libor وهي الفائدة بين البنوك في لندن، للحصول على القرض لمدة سنة واحدة مع خيار تمديده لعام إضافي.

وأوضحت الوكالة الأمريكية أن فائدة القرض الثاني أقل بنسبة 60% عن فائدة القرض الأول. وكان القرض المجمع الأول لصندوق الاستثمارات العامة بقيمة 11 مليار دولار العام الماضي، بفائدة تبلغ 75 نقطة أساس فوق Libor، لأجل 5 سنوات.

ووفقا للوكالة فإن القرض المحتمل سيوفر سيولة قبل بيع الصندوق لحصته في شركة «سابك»، مشيرة إلى أن التمويل مدته سنة واحدة مع خيار للتمديد لمدة 12 شهرا إضافية.

وسيوفر القرض السيولة لصندوق الاستثمارات لحين إتمام بيع حصته في سابك، البالغة 70%، بقيمة 70 مليار دولار إلى أرامكو. ومن المتوقع أن تسدد أرامكو نصف قيمة الحصة هذا العام والمتبقي خلال العامين المقبلين.

قروض

صندوق الاستثمار

القرض الأول:

القيمة

11

مليار دولار

الفائدة

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75

نقطة أساس

فوق Libor

الأجل

5 سنوات

القرض الثاني:

القيمة

10

مليارات دولار

الفائدة

30

نقطة أساس

فوق Libor

الأجل

سنة واحدة مع خيار تمديده لعام إضافي