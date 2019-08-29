أرامكو للتجارة تبيع أول شحنة من خام غرب تكساس الخفيف لكوريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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باعت شركة أرامكو السعودية للتجارة أول شحنة لها من خام غرب تكساس الخفيف لشركة تكرير من كوريا الجنوبية، في الوقت الذي تعمل فيه الشركة التابعة لأرامكو على توسعة تعاملاتها المتعلقة بالنفط الأمريكي بهدف تعزيز حجم تجارتها.

وتعد شركة أرامكو للتجارة عنصرا رئيسا في استراتيجية شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية لتوسعة أنشطتها في قطاعي التكرير والبتروكيماويات لتعزيز مبيعاتها العالمية.

وقالت مصادر لرويترز إن الذراع التجارية تشتري الخام الأمريكي من مصفاة موتيفا في تكساس لإعادة بيعه في آسيا.

وأضافت المصادر أن أرامكو للتجارة ترسل شحنات من النفط الأمريكي، بما في ذلك خام غرب تكساس الوسيط ميدلاند، وخام إيجل فورد المكثف، وخام مارس العالي الكبريت، إلى شركات تكرير في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند والإمارات العربية المتحدة منذ العام الماضي.

وذكرت المصادر أن الشركة وسعت قائمة خياراتها من الخامات الأمريكية في وقت سابق هذا الشهر، وحملت أول شحنة لها من خام غرب تكساس الخفيف حجمها مليون برميل. ومن المتوقع أن تصل الشحنة إلى مصفاة‭‭‭ ‬‬‬

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مملوكة لهيونداي أويل بنك في دايسان في أكتوبر. وقال اثنان من المصادر إن هذه أيضا أول شحنة تشتريها هيونداي أويل بنك من خام غرب تكساس الخفيف.

وتأتي الشحنة في أعقاب اتفاق توصلت إليه أرامكو السعودية هذا العام لشراء حصة نسبتها 17% في هيونداي أويل بنك، وهي أصغر شركة تكرير في كوريا الجنوبية من حيث الطاقة الإنتاجية. كما وقعت الشركتان عقدين مدتهما 20 عاما تورد بموجبهما أرامكو وذراعها التجارية 250 ألف برميل يوميا من الخام بدءا من يناير 2020.

وتأسست أرامكو السعودية للتجارة في 2012 بهدف تسويق المنتجات المكررة وزيوت الأساس والبتروكيماويات في البداية، لكنها توسعت بعد ذلك إلى أنشطة الخام لتنافس شركات تجارية ونفطية عالمية.

وقالت المصادر إن الشركة تستعين بخبرات موتيفا في تأمين مصادر النفط الأمريكي وتسعيره لتعزيز حجم تجارتها. وذكر أحد المصادر أنه نظرا لخبرة موتيفا في صناعة التكرير، فإنها قادرة على الحصول على أسعار جيدة للنفط الأمريكي.

وأضافت أن أرامكو للتجارة تشتري في المقابل خام البصرة العراقي لموتيفا عندما تكون الأوضاع في السوق مواتية.

وعلى مدار العام الأخير، زادت كميات الخام الخفيف الممتاز المعروف باسم خام غرب تكساس الوسيط في إنتاج الحوض البرمي، وهو أكبر حقل أمريكي للنفط الخام. وتماثل الكثافة النوعية لهذا الخام الخفيف تلك الخاصة بالمكثفات بحسب مقياس معهد البترول الأمريكي. وتخطت كوريا الجنوبية كندا لتصبح أكبر مشتر للنفط الأمريكي في يونيو.