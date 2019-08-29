أسعار المستهلك لشهر يوليو ترتفع 0.1%

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ارتفاعا خلال شهر يوليو 2019 بنسبة 0.1% مقارنة بشهر يونيو السابق، بحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء الشهري عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة.

وأوضح التقرير أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة بلغ 106.0 في يوليو 2019 ارتفاعا من 105.9 في شهر يونيو 2019 بنسبة بلغت 0.1% .

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وأرجع التقرير الارتفاع الشهري للمؤشر إلى الارتفاعات التي شهدتها ستة من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.8%، وقسم الصحة بنسبة 0.8%، وقسم النقل بنسبة 0.7%، وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.6%، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.5%، وأخيرا قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.1%.

على الجانب الآخر سجل قسمان من أقسام المؤشر الرئيسة انخفاضا، وهما: قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.3%، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.2%.

فيما ظلت أقسام التبغ، والسكن والمياه والكهرباء وأنواع وقود أخرى، والاتصالات، والتعليم، عند مستوى أسعارها السابقة، ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسبي يذكر.

يذكر أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك من الإحصاءات الاقتصادية المهمة المرتبطة بحياة الأفراد اليومية، والتي توفر المعلومات الضرورية لمعرفة الاتجاه العام لتحركات أسعار السلع والخدمات في مرحلة بيع التجزئة في أسواق المملكة.