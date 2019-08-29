شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 28-8-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 28-8-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 9.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 762.961 مليار جنيه.

إيقاف تداول 16 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 16 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء. إيقاف تداول 16 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 16 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى بى انفستمنتس القابضة، الدولية للمحاصيل الزراعية، المصرية للمشروعات السياحية العالمية، البنك المصرى لتنمية الصادرات، بنك قناة السويس، المالية والصناعية المصرية، شركة النصر للأعمال المدنية، مصرف أبو ظبى الإسلامى-مصر، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، مجموعة بورتو القابضة، رواد السياحة، دلتا للإنشاء والتعمير، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، غاز مصر، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية.

البورصة تخسر 9.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 9.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 762.961 مليار جنيه. البورصة تخسر 9.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 9.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 762.961 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 181.8 مليون ورقة مالية بقيمة 995 مليون جنيه، عبر تنفيذ 23.3 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.28% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.23%، والعرب على 7.49% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 45% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.99%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للبيع بقيمة 91.2 مليون جنيه، 3.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 15.4 مليون جنيه، 27.3 مليون جنيه، 45.2 مليون جنيه، 7.2 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 14595 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 2161 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 17831 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.1% ليصل إلى مستوى 5440 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 551 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 1447 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.66% ليغلق عند عند مستوى 461 نقطة.

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وارتفعت أسهم 93 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 44 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

كنوز

أصدرت لجنة العضوية بالبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، قراراً رقم 38 لسنة 2019، الموافقة على قبول قيد شركة كنوز القابضة للاستثمارات المالية، بسجل العضوية بالبورصة المصرية، كأمين حفظ، وفقاً لقواعد العضوية الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة البورصة رقم 156 لسنة 2014.

أدونأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنها ليس لديها مانع بصفة مبدئية من قيام شركة أدون للاستثمارات المالية، بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر من 124.400 مليون جنيه إلى 248.800 مليون جنيه بزيادة قدرها 124.400 مليون جنيه لعدد 49.760 مليون سهم بقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم الواحد بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها 5 قروش للسهم الواحد مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلى. أدونأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنها ليس لديها مانع بصفة مبدئية من قيام شركة أدون للاستثمارات المالية، بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر من 124.400 مليون جنيه إلى 248.800 مليون جنيه بزيادة قدرها 124.400 مليون جنيه لعدد 49.760 مليون سهم بقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم الواحد بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها 5 قروش للسهم الواحد مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلى.

وقالت إدارة البورصة، فى بيان اليوم الأربعاء، إن صاحب الحق فى الاكتتاب هم المساهمين القدامى بشركة أدون للاستثمارات المالية، حاملى ومشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم 12 سبتمبر، لذا قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

بانداأعلنت إدارة البورصة المصرية، أن الشركة العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"، تقدمت بمستندات قيد أسهم زيادة رأس مالها المصدر والمدفوع من 60 مليون جنيه إلى 160 مليون جنيه بزيادة قدرها 100 مليون جنيه، موزعة على عدد 100 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم وقدرها واحد جنيه للسهم، والزيادة مسددة من الأرصدة الدائنة للمساهمين ونقداً عن طريق اكتتاب قدامى المساهمين. بانداأعلنت إدارة البورصة المصرية، أن الشركة العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"، تقدمت بمستندات قيد أسهم زيادة رأس مالها المصدر والمدفوع من 60 مليون جنيه إلى 160 مليون جنيه بزيادة قدرها 100 مليون جنيه، موزعة على عدد 100 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم وقدرها واحد جنيه للسهم، والزيادة مسددة من الأرصدة الدائنة للمساهمين ونقداً عن طريق اكتتاب قدامى المساهمين.

وأضافت البورصة، فى بيان اليوم الأربعاء، أن المستندات المقدمة من الشركة العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"، جارى فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تقدم شركة جهينة للصناعات الغذائية، بمستندات قيد تعديل محلها القانونى، وقيد تعديل إطالة مدة الشركة، وذلك من خلال تعديل المواد رقم 4و5 من النظام الأساسى للشركة.