شكرا لقرائتكم خبر عن نمو صافى ربح لوك أويل الروسية 21% بالربع الثانى على أساس فصلى مع خفض الضرائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت لوك أويل، ثاني أكبر شركة لإنتاج النفط في روسيا، اليوم الأربعاء إن صافي أرباحها ارتفع بنسبة 21.4% في الربع الثاني مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة لتصل إلى 181.2 مليار روبل (2.75 مليار دولار) بفضل انخفاض ضريبة الدخل.

وذكرت لوك أويل في بيان أن المبيعات ارتفعت بنحو 15% مقارنة مع الربع السابق لتصل إلى 2.1 تريليون روبل، مدفوعة بصعود أسعار النفط والغاز وكذلك ارتفاع أحجام تداول النفط والمنتجات المكررة.