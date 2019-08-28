شكرا لقرائتكم خبر عن "هياتم" مانجا جديدة فى السوق المصرى بـ10 جنيه الكيلو ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعدد أصناف المانجو ويختلف كل منها فى الشكل والحجم والمذاق واللون والرائحة، وتعتبر مصر من أكثر الدول انتاجا للمانجو حيث احتلت مصر حسب أخر تصنيف المركز السادس عالميا .



مانجو هياتم مانجو هياتم

وينتشر فى مصر العديد من الأصناف منها أصناف ذات أصول محلية مثل البلدى والسكرى والزبدية، وغيرها ومنها أصناف غير محلية، ولكن تم زراعتها فى مصر مثل التومى والهندى .

Advertisements

وكثيرا ما تشهد المانجو تهجين أصناف بأخرى لاستحداث أنواع اخرى من المانجو، وظهر داخل سوق العبور أحد الأصناف الجديدة من المانجو ومنها هياتم وهو صنف يصلح لعدة استخدامات سواء الأكل او العصائر او تزين الحلويات، والكيلو منها بـ 10 جنيه، كما أن هذا الصنف هو قريب من مانجو التيمور من حيث مذاقها.



