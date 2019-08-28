موجز لأهم أخبار الاقتصاد المحلية والعالمية على مدار اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 28 -8- 2019 عددا من الأحداث الاقتصادية المحلية والعالمية ومنها ارتفاع التبادل التجارى بين مصر واليابان 30% ليسجل 1.2 مليار دولار، وارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 2.2% بختام التعاملات، واستمرار ارتفاع اسعار الذهب، ورسوم جديدة تفرضها أمريكا على المنتجات الصينية. التمثيل التجارى: ارتفاع التبادل التجارى بين مصر واليابان 30% ليسجل 1.2 مليار دولار التمثيل التجارى المصرى بتونس: 227 مليون دولار صادرات مصر لتونس خلال النصف الأول من 2019 ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 2.2% بختام التعاملات "جولدمان ساكس": سوق السندات المصرى يشهد تحسنا ويصبح وجهة مفضلة للمستثمرين اتحاد الصناعات يبحث الاستفادة من مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عدد السكان يرتفع 200 ألف مولود فى أقل من 90 يوما.. ويصل لـ99.2 مليون نسمة Advertisements التفاصيل الكاملة لاتفاق تسوية مشكلة المراجل البخارية وشركة الخلود وبنك فيصل هدوء نسبى للدولار أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات اليوم الدكتورة رانيا المشاط لـ"مجلة تراڤل ويكلي": افتتاح المتحف الكبير سيعيد الاهتمام عالميا بالسياحة الثقافية أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28-8-2019 فى مصر عالمى عالمى مكتب الممثل التجارى الأمريكى يؤكد رسميا زيادة فى الرسوم على بضائع صينية وول ستريت تفتح منخفضة فى ظل مخاوف من الركود تراجع الأسهم السعودية بنسبة 1.38% بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك تراجع بورصة قطر بنسبة 0.04% بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع العقارات

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