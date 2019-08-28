شكرا لقرائتكم خبر عن البيزو الأرجنتينى يهبط مجددا والبنك المركزى يبيع 262 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبطت عملة الأرجنتين (البيزو) 2.85 % إلى 57.95 مقابل الدولار الأمريكى اليوم الأربعاء لكنها تعافت بعض الشيء من خسائر أكثر حدة منيت بها فى التعاملات المبكرة، مع قيام البنك المركزى ببيع 262 مليون دولار من احتياطياته فى خمسة تدخلات تهدف للسيطرة على هبوط البيزو.

وتزايدت المخاوف بشأن قدرة الأرجنتين على الوفاء بالتزامات ديونها المقومة بالدولار منذ أن تعرض البيزو لضربة عنيفة بسبب الضبابية السياسية عقب الانتخابات التمهيدية التى جرت فى 11 أغسطس. وخسرت عملة الأرجنتين 21.78 % من قيمتها أمام الدولار الأمريكى منذ الثانى عشر من أغسطس.

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وقال البنك المركزى فى بيان صحفى إنه سيقيد التمويل بالعملة المحلية لكبار المصدرين، وهى خطة تهدف لتعزيز البيزو بتشجيع الشركات على بيع الدولارات من أجل الحصول على حاجاتها من العملة المحلية لتمويل عملياتها.

وباع البنك المركزى أمس الثلاثاء 302 مليون دولار فى سوق الصرف الأجنبى، متجاوزا للمرة الأولى بندا بشأن المبيعات من الاحتياطى تم الاتفاق عليه فى إطار إتفاقية قرض بقيمة 57 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

وتقيد الاتفاقية المبيعات اليومية للبنك المركزى الأرجنتينى من الاحتياطى عند 250 مليون دولار، وكان سعر الصرف حينها حوالى 51.5 بيزو للدولار.