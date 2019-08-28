شكرا لقرائتكم خبر عن ختام ورشة "تعزيز القدرات التخطيطية لتطوير وتنفيذ الخطة الوطنية فى مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت الورشة التدريبية "تعزيز القدرات التخطيطية لتطوير وتنفيذ الخطة الوطنية فى مصر" التى نظمها معهد التخطيط القومى (INP) مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة UNECA والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال الفترة من 17- 27 أغسطس 2019، وذلك فى إطار التعاون بين الجهتين فى تنفيذ مشروع " تعزيز قدرة الحكومة المصرية على إدماج المساءلة فى عمليات التخطيط الوطنى فى مصر "، والتى تتطلب المرحلة الأخيرة منه تدريب القائمين بالعملية التخطيطية من حيث إعداد وتنفيذ ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية وقياس أدائها وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتم تقييم المشاركون الذين أبلوا بلاءً حسنًا فى المناقشات والحوارات وإعداد الخطط المطلوبة كما تم توزيع الشهادات عليهم من قبل الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومى والبروفيسور سيلفان بوكو رئيس قسم تنمية القدرات باللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة.

وقال الدكتور علاء زهران، رئيس المعهد خلال الجلسة الختامية للورشة " أننا نقدر جميعًا قيمة ورشة العمل التى عقدت خلال الأيام القليلة الماضية لتقييم وتوضيح واستراتيجية العمل والمضى قدمًا نجو بعض القضايا الهامة ذات الصلة بالتخطيط، خاصة أننا ندرك جميعًا أن تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة (SDS) يجب أن تظل على رأس جدول أعمال مصر، من أجل الوصول إلى الأهداف التى حددتها أهداف التنمية المستدامة (SDGs) ".

Advertisements

وأشاد البروفيسور سيلفان بوكو رئيس قسم تنمية القدرات باللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة (UNECA) بالمستوى العلمى للورشة التدريبية وبإدارة وتنظيم الورشة والتعاون المثمر بين اللجنة ومعهد التخطيط القومى متمنيًا استمرار هذا التعاون خلال الفترة المقبلة، كما توجه بالشكر للدكتور علاء زاهرن رئيس المعهد على هذه الورشة التدريبية وما تم من تعاون بين الجهتين خلال الفترة الماضية.



الجلسة الختامية للورشة

ويشارك بالورشة نخبة من الخبراء المدربين من المعهد والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، ويتدرب بالورشة 36 متدربا من مجموعة الوزارات والهيئات المصرية وهي: وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وزارة المالية، وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وزارة التجارة والصناعة، وزارة التنمية المحلية، وزارة القوى العاملة، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزارة الصحة والسكان، وزارة الموارد المائية والرى، وكذلك متدربين من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

ومن جانبه أوضح الدكتور علاء زهران رئيس المعهد أن مثل هذه الورشة التدريبية تعد مؤشرًا رئيسيًا على المستوى الرفيع الذى يتمتع به معهد التخطيط القومى على المستوى العالمى، والثقة التى تمنحها المنظمات الدولية فى قدرة المعهد على عقد مثل الورش الدولية على اعلى مستوى، وخاصة أن لدى المعهد اتصالات وعلاقات دولية متميزة مع جميع الشركاء الدوليين والإقليميين والمحليين.

وأشار إلى أن رؤية المعهد بأن يكون واحدًا من أكبر خمسة معاهد للتخطيط والتنمية على الصعيدين الإقليمى والدولى خلال السنوات الخمس المقبلة، والتى تتحقق من خلال إنتاج ونشر المعرفة وتوفير حلول مبتكرة للسياسات وصُنّاع القرار بإجراء البحوث والدراسات وتعزيز بناء القدرات والخدمات الاستشارية لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية خاصةً، أنه تم تصنيف المعهد من قبل جامعة بنسلفانيا فى ديسمبر 2018 كأحد أهم مراكز الفكر فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط فى مجالات التنمية، وأخيرًا أكد فى الجلسة الافتتاحية على أنه من المهم للغاية متابعة أداء جميع المشاركين لقياس تأثير ورشة العمل على المتدربين فى حياتهم المهنية من الناحية العملية مستقبلًا.