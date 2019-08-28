شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان ستانلى تخفض توقعاتها بشأن أسعار النفط فى 2019 لمخاوف بشأن الطلب والنمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خفض بنك مورجان ستانلى، توقعاته لأسعار النفط لبقية العام مشيرا إلى ضعف الأفاق الاقتصادية وتراجع الطلب ونمو أكبر لإنتاج النفط الصخري باعتبارها عوامل من شأنها أن تحبط جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لدعم السوق.

وقال البنك فى مذكرة نُشرت يوم الثلاثاء: "التباطؤ الذي أصاب نمو الطلب على النفط وبدأ فى أوائل عام 2019 لم يصل إلى منتهاه بعد".

وأضاف "نمو الطلب خفت والنمو الاقتصادى العالمى تباطأ".

وقلص البنك الأمريكى توقعاته بشأن سعر خام برنت لعام 2019 من 65 دولارا للبرميل إلى 60 دولارا وخفض توقعاته بشأن خام غرب تكساس الوسيط للربعين الثالث والرابع لهذا العام من 58 دولارا إلى 55 دولارا في السابق.

كما خفض البنك من توقعاته بشأن نمو الطلب على النفط لعام 2019 من مليون برميل يوميا إلى 800 ألف برميل يوميا وتوقعاته لعام 2020 من 1.4 مليون برميل يوميا إلى مليون برميل يوميا.

Advertisements

وقال محللو البنك: "سيكون هناك حاجة إلى المزيد من التخفيضات في عام 2020 إذا أرادت أوبك تحقيق توازن في السوق.

ويتوقف الكثير على نمو الطلب العام المقبل، لكن وفقا لتقديراتنا الحالية فإن الطلب على نفط الأوبك نحو مليون برميل يوميا انخفاضا من مستوى الإنتاج الحالي في 2020".

وانخفضت أسعار الخام نحو 20 % تقريبا من أعلى مستوى لها في عام 2019 والتى سجلتها في شهر أبريل ، ويرجع ذلك جزئيا إلى الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين التى تضر بالاقتصاد العالمى، وبالتالى تؤثر سلبا على الطلب على النفط.

وأشارت بنوك أخرى إلى مخاطر تتعلق بنمو الطلب على النفط بسبب حالة الضبابية التى تكتنف الأوضاع الاقتصادية.

وفى الشهر الماضى، قلص بنك باركليز توقعاته لأسعار النفط للنصف الثانى من العام الحالى ولعام 2020 قائلا إنه يتوقع تباطؤ نمو الطلب على خلفية نمو الاقتصاد الكلى العالمى بوتيرة أضعف من المتوقع.