شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الحصان يتوقع زيادة نسبة تملك الأجانب بالأسهم السعودية مع إتمام ترقية "فوتسي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، زيادة نسبة تملك الأجانب بالأسهم السعودية إلى 10% نهاية العام الحالي وبعد إتمام المرحلة المقبلة من الترقية على مؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة.

ورجح خالد الحصان، في مقابلة مع قناة العربية أن تحمل المرحلة المقبلة من الترقية على "فوتسي راسل" للأسوق الناشئة، والتي تبقى منها 50% حوالي 10 إلى 12 مليار ريال من التدفقات الأجنبية على الأسهم السعودية.

وتوقع الحصان إدراج المزيد من الشركات في سوق الأسهم السعودية، حسب جاهزية ملفات الطلبات المقدمة، لتداول أو لهيئة السوق المالية، في النصف الثاني من العام الحالي، أو في النصف الأول من العام المقبل.

وأشار أن قيمة التدفقات الأجنبية على الأسهم السعودية، والتي جرت يوم أمس مع المرحلة الثانية والنهائية من الترقية على مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة بلغت 25 مليار ريال.

Advertisements

يشار إلى أن مؤسسة "إم إس سي آي" أعلنت في منتصف العام الماضي انصمام السوق المالية "تداول" إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بعد أن كانت قد وضعت تحت المراقبة لاحتمال ترقيتها في يونيو الماضي. يأتي ذلك أيضا عقب انضمامها الى مؤشر فوتسي رسل في مارس الماضي.

وكانت سوق الأسهم السعودية شهدت تداولات إجمالية بقيمة 28.6 مليار ريال شهدتها السوق يوم أمس، مع الترقية على مؤشرات الأسهم الناشئة، وشكلت تدفقات الأجانب من هذه القيمة الإجمالية 25 مليار ريال.

وقال الحصان إن قيمة تداولات سوق الأسهم السعودية، منذ بداية العام الحالي بلغت 200 مليار ريال، موضحاً أنه عند حساب حجم ملكية المستثمرين الأجانب بشكل عام من المؤهلين والمستثمرين الاستراتيجيين، فإنها تتخطى قيمة 150 مليار ريال.

وأضاف أن هذه الـ 150 مليار ريال منها 100 مليار ريال للمستثمرين المؤهلين، والتي تأتي بواقع 60 مليار ريال من مستثمرين غير نشطين يتبعون المؤشرات، و40 مليار ريال من مستثمرين نشطين.

وكشف أن نسبة ملكية الأجانب في إجمالي الأسهم السعودية، بلغت حتى إغلاق جلسة أمس حوالي 8%.