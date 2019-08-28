شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة الرياض تُحول الدعوى المقامة ضد "الغاز والتصنيع" بشأن حادث انفجار الغاز للاستئناف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن قرار المحكمة العامة بالرياض بتحويل الدعوى المقامة من المدعي العام بالنيابة العامة ضد الشركة واخرون بشأن حادث انفجار الغاز المتسرب، إلى الاستئناف.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأنه سيتم الإعلان لاحقا في حال وجود تطورات جوهرية تخص القضية.

وكانت الشركة قد تسلمت، في مايو 2017، نسخة من لائحة دعوى أقامها المدعي العام بهيئة التحقيق والادعاء العام ضد الشركة وخمسة أطراف أخرى، بخصوص الحادث المروري الذي تسبب في تسرب الغاز من صهريج الغاز ثم انفجاره والذي وقع شرق مدينة الرياض بتاريخ 3 نوفمبر 2012.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 17.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 32.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثاني إلى الانخفاض في مجمل الربح بـ 1.3 مليون ريال تمثل انخفاض في مبيعات الغاز والخزانات والزيادة في مصاريف البيع والتسويق بـ 4.09 مليون ريال، والزيادة في المصاريف العمومية والادارية بـ 10.73 مليون ريال والزيادة في الأعباء المالية بـ 579 ألف ريال.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 119.6 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 71.8 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 66.6%.