شكرا لقرائتكم خبر عن "الإنماء طوكيو" توقع عقد وكالة تأمينية غير حصرية مع شركة الماروز للخدمات التأمينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الإنماء طوكيو مارين عن توقيع عقد وكالة تأمينية غير حصرية مع شركة الماروز للخدمات التأمينية (وكلاء تأمين)، لمدة سنة ميلادية واحدة اعتباراً من 28 أغسطس الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن قيمة العقد هي النسبة المئوية من الأقساط المحصلة من خلال الوكيل من العملاء بكل نوع من أنواع التأمين.

وبموجب هذه الإتفاقية يقوم الوكيل شركة الماروز بأعمال الوكالة التأمينية كوكيل غير حصري للقيام بتسويق وبيع وثائق التأمين التجارية والفردية في كافة مناطق المملكة العربية السعودية بين شركة الإنماء طوكيو والعملاء في جميع فروعها.

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وقد قام الوكيل بالحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي على العمل بهذه الإتفاقية، فيما تتوقع الشركة مردوداً وأثراً مالياً إيجابياً يعود على القوائم المالية للشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 10.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 9.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الخسائر خلال الربع الثاني إلى الإنخفاض في إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 26.14% والزيادة في تكاليف إكتتاب وثائق التأمين بنسبة 7.5%، وانخفاض في إجمالي عائد الاستثمارات بنسبة 35.7% وهذه الزيادة في الخسارة يقابلها انخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 21.6% والزيادة في عمولات إعادة التأمين بنسبة 17.6% وإنخفاض في المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 10.5%.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 17.2 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 13.7 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.