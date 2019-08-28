شكرا لقرائتكم خبر عن "تداول" تجدد التأكيد على الجهازية لاستقبال طرح "أرامكو" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم جدد المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول" التأكيد على جاهزية شركة السوق المالية السعودية "تداول" لاستقبال طرح أرامكو عند اتخاذ القرار بذلك من الجهة المصدرة لهذا الطرح وهي صاحبة القرار فيه.

وأكد خالد الحصان، في مقابلة مع قناة العربية أهمية التركيز على نوعية الشركات المدرجة وليس عددها، فقد رأينا في العام الحالي إدراج شركة في قطاع التعليم للمرة الأولى وشركة جديدة في قطاع الخدمات.

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وتتنافس دول العالم على طرح أرامكو دوليا، حيث أكد أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني في تصريحات له سابقة أن بلاده ستواصل تقديم مسوغات كي يكون الإدراج الجزئي لشركة النفط الوطنية أرامكو السعودية ببورصة لندن.

وكانت السعودية قد قررت الطرح المزدوج لأسهم أرامكو في بورصة الأوراق المالية السعودية (تداول)، وفي بورصة دولية عام 2018 مع تنافس أسواق الأسهم في نيويورك ولندن وآسيا على هذا الطرح.

وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.