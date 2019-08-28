شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاونية" تتلقى تعميد وزارة الحج لتقديم خدمات التأمين للحجاج والمعتمرين القادمين من الخارج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة التعاونية للتأمين عن استلامها تعميد وزارة الحج والعمرة بناءً على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك للتعاقد مع وزارة الحج والعمرة بمشاركة قطاع التأمين لتقديم خدمات التأمين للحجاج والمعتمرين القادمين من الخارج، لمدة أربع سنوات.

وتوقعت الشركة، في بيان لموقع "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، أن تزيد قيمة العقد السنوي الناجمة عن هذا التعميد عن 5% من إجمالي الأقساط المكتتبة للشركة التعاونية للعام المالي 2018.

وتتوقع الشركة أن يكون لذلك أثر مالي ايجابي على إجمالي أقساط التأمين المكتتبة والنتائج المالية للشركة. هذا وسينعكس التعاقد بشكل تدريجي ابتداءاً من الربع الأول للعام 2020، علماً بأنه سيكون البرنامج بنظام "المشاركة" مع قطاع التأمين.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 70.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 38.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني إلى تحسن نتائج العمليات التشغيلية وارتفاع صافي دخل الاكتتاب بنسبة 457.86% للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 116.4 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 80.2 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.