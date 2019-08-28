شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة" الإماراتية تعيد هيكلة مجلس إدارتها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت عمومية شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية أمس الثلاثاء اختيار ثلاثة أعضاء جدد لمجلس إدارتها.

وبحسب بيان للشركة اطلعت عليه "أخبار اليوم" فقد وافقت العمومية على أعضاء مجلس الإدارة الجدد وهم "محمد حسن السويدي، وجاسم ثابت، وجاب كالكمان".

وقال سعيد مبارك الهاجري، رئيس مجلس إدارة الشركة: "بدخولنا للمرحلة التالية من رحلتنا، والتي تشمل إعادة التركيز على خططنا التوسعية وزيادة أصولنا الحالية، فإننا نسعى لضمان أن يتم تمثيل مصالح المساهمين بدقة من قبل أعضاء مجلس إدارتنا.

وكانت وكالة فيتش قد ثبتت التصنيف الائتماني طويل الأجل لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" في مايو الماضي عند درجة "A" مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.