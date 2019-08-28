شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات الأراضي بدبي تتجاوز 19 مليار درهم في 8 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات دائرة الأراضي والأملاك بإمارة دبي أن إجمالي مشتريات المستثمرين وشركات التطوير العقاري من الأراضي متعددة الاستخدامات بلغ أكثر من 19.3 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الجاري.

وتصدرت مناطق (وادي الصفا 5 وحدائق الشيخ محمد بن راشد والثنية الرابعة ونخلة جميرا والمركاض وجبل علي الأولى ومجمع دبي للاستثمار الأول وراس الخور الصناعية الأولى والحبية الثالثة ومعيصم الأول) قائمة الصفقات الأعلى بيعاً، بحسب صحيفة البيان.

وسجلت سوق الأراضي حتى نهاية يوليو الماضي 17.5 مليار درهم، كما سجلت مبيعات بنحو ملياري درهم خلال شهر أغسطس الجاري.

وكانت دائرة الأراضي بالإمارة قد سجلت معاملات بيع عقارية بقيمة 46 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.