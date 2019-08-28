شكرا لقرائتكم خبر عن "أدنوك" تبدأ مناقصة أكبر مشروع طاقة بالإمارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت مجلة "ميد" إن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" طلبت من الشركات المعنية والمؤهلة، تقديم العروض لمناقصة مشروع تطوير الغاز الحامضي في حقلي حيل وغشا الذي يتكلف 10 مليارات دولار، ويعد أكبر مشروع طاقة في الإمارات.

وتلقت الشركات المؤهلة لتنفيذ المشروع الدعوات لتنفيذ عقود الأعمال الهندسية والمشتريات والبناء في الدفعة الثانية من عقود المشروع في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري.

وتبلغ قيمة الدفعة الثانية من العقود مليار دولار، وتتركز على بناء محطة معالجة غشا ومقار الإقامة لإعاشة العمال والموظفين، بحسب صحيفة البيان.

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وتم تحديد موعد تسليم عروض الدفعتين الأولى والثانية من العقود يومي 18 و26 سبتمبر على الترتيب، بينما الموعد النهائي لتقديم العروض للدفعتين الثالثة والرابعة من العقود هو 9 سبتمبر المقبل. ومن المتوقع تقديم العروض التجارية في ديسمبر.

وكانت شركة "أدنوك" قد طلبت من شركات المقاولات المرشحة سابقاً، تقديم عروضها للمنافسة على عقدين من الحزمة الرابعة ضمن برنامج تطوير حقلي "هيل" و"غشا" للغاز الحامضي وذلك بإمارة أبوظبي.

وفي وقت سابق من هذا العام، اتفقت أدنوك على صفقة للبنية التحتية لخطوط أنابيب بقيمة أربعة مليارات دولار مع كيه.كيه.آر وبلاك روك.