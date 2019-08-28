شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبي المالي: المواطنات يستحوذن على 3.3 مليار سهم من أسهم الشركات المدرجة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت الرئيس التنفيذي للعمليات، رئيس قطاع التقاص والتسوية والإيداع في سوق دبي المالي إن المستثمرات المواطنات يمتلكن حالياً نحو 3.3 مليار سهم من أسهم الشركات المدرجة وذلك بقيمة تقارب ثمانية مليارات درهم.

وأضافت مريم فكري أن عدد المستثمرات المواطنات المسجلات بالسوق وصل إلى 191.5 ألف مستثمرة بنسبة 22.6% من إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في السوق الذي يصل إلى 844 ألف مستثمر ومستثمرة، بحسب صحيفة الاتحاد.

وبينت أن المستثمرات المواطنات نفذن تداولات بقيمة 3.1 مليار درهم بيعاً وشراء منذ بداية العام 2019 وحتى 21 أغسطس الجاري.

وأكدت أن نسبة المواطنات من إجمالي عدد العاملين في السوق حالياً تبلغ 49%.