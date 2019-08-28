شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميك رأس الخيمة: 110 ملايين درهم استثمارات تحسين الخطوط وزيادة الإنتاج بالنصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي لشركة سيراميك رأس الخيمة، إن الشركة أنفقت نحو 110 ملايين درهم في النصف الأول من إجمالي حجم الاستثمارات المقدر للعام الجاري البالغ 280 مليوناً بهدف تحسين الخطوط وزيادة الإنتاج وإضافة منتجات جديدة.

وأضاف عبد الله مسعد، أن الشركة تأمل في إنفاق المبلغ المتبقي من حجم استثمارات العام الجاري بواقع 170 مليون درهم حال الحصول على الموافقات الخاصة ببناء ا المصنع الجديد في السعودية لإنتاج السيراميك.

وذكر أن الشركة تقدمت بطلب للجهات المعنية في السعودية وتترقب الحصول على التراخيص اللازمة، فيما تجري حالياً المناقشات حول تخصيص الأراضي والغاز، بحسب صحيفة البيان.

وبين أن الشركة رصدت قرابة 300 مليون درهم لبناء المصنع الجديد الذي سيمكنها من الإنتاج بتكلفة منخفضة والتوريد للسوق المحلية المتنامية، وكذلك أسواق التصدير الرئيسية في أوروبا.

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وأوضح أنه عند اكتمال المرحلة الأولى من مصنع السعودية، الذي سيستخدم أحدث التكنولوجيا في صناعة بلاط السيراميك، من المتوقع إضافة نحو 10 ملايين متر مربع سنوياً إلى الطاقة الإنتاجية للبلاط، معرباً عن تفاؤله حيال نمو أعمال الشركة في السعودية.

وكشفت النتائج المالية للشركة في وقت سابق عن تراجع أرباحها بنسبة 32.5% بالغة 182.6 مليون درهم خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018 مقابل صافي أرباح 270.5 مليون درهم في العام 2017.

وتراجعت تكاليف المبيعات خلال العام 2018 إلى 1.855 مليار درهم، وعلى الجانب الآخر ارتفعت تكاليف التمويل في 2018، إلى 91.2 مليون درهم.

وجدير بالذكر أن الشركة قامت مؤخراً بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 15 فلساً، و5% أسهم منحة، على مساهمي الشركة عن عام 2018.