شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الشركات المدرجة بالبورصات الخليجية تتراجع 14.7% بالربع الثاني 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع إجمالي أرباح الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 14.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2019 وبلغ 15.8 مليار دولار أمريكي مقابل 18.5 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2018.

وحسب تقرير شركة كامكو الكويتية الذي اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه على الرغم من أن تراجع أرباح الربع الثاني من العام 2019 في ثلاث بورصات خليجية فقط من أصل ست، إلا أن تراجع الأرباح السعودية بنسبة 37.1% خلال تلك الفترة كان كافياً لتقليص أرباح أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بأكملها.

حيث سجلت المملكة أعلى نسبة تراجع على مستوى نظيراتها الخليجية في ظل انخفاض إجمالي أرباحها بواقع 3.0 مليار دولار أمريكي ووصوله إلى 5.1 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2019 منخفضاً من 8.1 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2018.

ومثلت السعودية 32.2% من أرباح دول مجلس التعاون الخليجي المسجلة في الربع الثاني من العام. كما شهدت بورصتي قطر والبحرين تراجع أرباح الربع الثاني من العام 2019 على أساس سنوي بنسبة 8.7% و 11.2% على التوالي. من جهة أخرى، شهدت الشركات المدرجة في بورصات الإمارات والكويت وسوق مسقط للأوراق المالية ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الثاني من العام 2019 خلال تلك الفترة.

أما على صعيد قطاعات السوق، فتمكنت ثلاث من أصل خمس قطاعات السوق الكبرى، بما في ذلك قطاعات المواد الأساسية والعقار والسلع الرأسمالية من تسجيل تراجعاً ثنائي الرقم في الربع الثاني من العام 2019، الأمر الذي ساهم في انخفاض اجمالي الأرباح الفصلية المسجلة في البورصات الخليجية عن تلك الفترة. من جانب آخر، شهد قطاعي البنوك والاتصالات نمواً بنسبة 3.5% و15.5% على التوالي، إلا ان ذلك النمو لم يفلح في تعويض التراجع العام على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ككل.

وساهم قطاع البنوك بنسبة 59.7% من إجمالي أرباح الشركات الخليجية في الربع الثاني من العام 2019. وارتفعت أرباح القطاع بنسبة 3.5% على أساس سنوي في العام 2019، حيث بلغت 9.4 مليار دولار أمريكي مقابل 9.1 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2018.

إلا بالنسبة للنمو على أساس التتابعي، تراجعت الأرباح بنسبة 4.6% مقارنة بالربع الأول من العام 2019. أما بالنسبة للأداء على أساس ربع سنوي، كان قطاع البنوك السعودي هو الأكثر تراجعاً بفقده 27.3% من قيمته، في حين سجلت أرباح بنوك قطر والبحرين وعمان تراجعاً احادي الرقم. في المقابل، سجلت البنوك الإماراتية نمواً قوياً في الأرباح في حين شهدت أرباح البنوك الكويتية نمواً هامشياً بلغت نسبته 0.8%.

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وباستثناء قطاع البنوك السعودي الذي تراجعت أرباحه بنسبة 18.5% على أساس سنوي وصولاً إلى 2.7 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2019، ارتفعت أرباح قطاع البنوك في الخمسة دول الخليجية الأخرى.

حيث سجل قطاع البنوك الإماراتي نمواً في الأرباح بأكثر من الربع. وشهد قطاع البنوك المدرجة في سوق دبي المالي ارتفاعاً بنسبة 47.3% في أرباح الربع الثاني من العام 2019 والتي بلغت 2 مليار دولار أمريكي مقابل 1.4 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2018، فيما تعد أعلى نسبة نمو لأرباح الربع الثاني من العام على صعيد كافة قطاعات البنوك الخليجية، في حين سجلت البنوك المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية نمواً في صافي الأرباح بنسبة 5.8% خلال نفس الفترة.

وكانت الثلاثة بنوك الخليجية التي جاءت في الصدارة هي بنك الإمارات دبي الوطني الذي سجل ربحاً صافياً قدره 1.3 مليار دولار أمريكي وبنك قطر الوطني الذي حقق 1.0مليار دولار أمريكي وبنك أبو ظبي الأول، بأرباح بلغت 0.88 مليار دولار أمريكي خلال هذا الربع. وبلغت أرباح أكبر 10 بنوك في دول مجلس التعاون الخليجي 7.3 مليار دولار أو بما يمثل 78% من إجمالي أرباح قطاع البنوك الخليجي.

وكان قطاع الاتصالات من ضمن القطاعات الأفضل أداءً على صعيد تحسن أرباح الربع الثاني من العام 2019، حيث اقتصر التراجع على أساس سنوي على سوقي أبو ظبي وسلطنة عمان فقط.

في المقابل تضاعفت أرباح شركات الاتصالات القطرية تقريباً خلال هذا الربع مقارنة بالربع الثاني من العام 2018 بينما حققت شركات الاتصالات السعودية نموًا بنسبة 29.6% في الأرباح. وفي الكويت، سجل القطاع نمواً في صافي الأرباح بنسبة 16% على أساس سنوي و 8% على أساس ربع سنوي.

من جانب آخر، سجل قطاع المواد الأساسية تراجعاً بنسبة .70.7% في الربع الثاني من العام 2019 وبلغت أرباح القطاع 0.92 مليار دولار أمريكي مقابل 3.14 مليار دولار أمريكي، فيما يعد أعلى معدل تراجع على مستوى القطاعات الخليجية المختلفة.

وجاءت ثلاث شركات سعودية في صدارة شركات القطاع التي أعلنت عن تسجيل خسائر خلال الربع الثاني من العام 2019 وهي تحديداً شركة التصنيع الوطنية التي بلغت خسائرها 75.4 مليون دولار أمريكي، تبعتها شركة كيان السعودية للبتروكيماويات وشركة التعدين العربية السعودية بخسائر ربع سنوية بلغت قيمتها 72.8 مليار دولار أمريكي و65 مليار دولار أمريكي على التوالي.