شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب الممثل التجارى الأمريكى يؤكد رسميا زيادة فى الرسوم على بضائع صينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مكتب الممثل التجارى الأمريكى رسميا اليوم الأربعاء خطط الرئيس دونالد ترامب لزيادة قدرها 5% فى الرسوم الجمركية على قائمة واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار.

وقال مكتب الممثل التجارى فى إشعار للسجل الاتحادى إنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 15 %على بعض البضائع المستهدفة من أول سبتمبر، وعلى الجزء المتبقى، بما فى ذلك الهواتف الخلوية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، فى الخامس عشر من ديسمبر.

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وكانت إدارة ترامب قد أعلنت فى السابق خططا لفرض رسوم بنسبة 10% على هذه الواردات.

وأعلن ترامب الزيادة فى الرسوم الجمركية يوم الجمعةالماضى على تويتر ردا على رسوم جمركية صينية انتقامة على بضائع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار من بينها النفط الخام.

لكن إشعار السجل الاتحادى لم يشر إلى إعلان ترامب نيته زيادة الرسوم الجمركية إلى 30 % على قائمة واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار فى أول أكتوبر والتى تفرض عليها حاليا رسوم بنسبة 25.