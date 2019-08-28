اتحاد الصناعات يبحث الاستفادة من مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث اتحاد الصناعات المصرية حالياً الشروط اللازم توافرها فى الشركات المتقدمة للاستفادة من مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة (5%-7%) وذلك لتعظيم الاستفادة من المبادرة. ومن المتوقع أن يدعو اتحاد الصناعات المصرية إلى لقاء مع قيادات القطاع المصرفى لفتح حوار مباشر مع قيادات الاتحاد والغرف الصناعية فى هذا الشأن فى ضوء ما نتج عن التطبيق فى المرحلة الماضية منذ إطلاق المبادرة.

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