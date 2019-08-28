شكرا لقرائتكم خبر عن تأسيسية المصرى للأوراق المالية تمد فترة الترشح لعضوية مجلس الإدارة لـ5 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمعت اللجنة التأسيسية للاتحاد المصرى للأوراق المالية على مد فترة الترشح لعضوية مجلس الإدارة ليوم الخميس الموافق 5 سبتمبر الجارى، وذلك على ألا يتم استلام أو استكمال أى أوراق للمرشحين بعد هذا التاريخ.

وأعلنت اللجنة فى بيان لها انه تم ارجاء موعد الانتخابات ليوم الثلاثاء 24 سبتمبر الجارى بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، مشيرة الى أنه سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين الذين استوفوا الشروط والأوراق فور الانتهاء من فرز طلبات المرشحين.