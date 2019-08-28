شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح منخفضة فى ظل مخاوف من الركود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت اليوم الأربعاء بعدما جددت تحركات في سوق السندات الأمريكية المخاوف من حدوث ركود في ظل استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 64.91 نقطة أو 0.25% إلى 25712.99 نقطة. وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 7.88 نقطة أو 0.27% إلى 2861.28 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 28.60 نقطة أو 0.37% ليصل إلى 7798.35 نقطة.

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