شكرا لقرائتكم خبر عن عدد السكان يرتفع 200 ألف مولود فى أقل من 90 يوما.. ويصل لـ99.2 مليون نسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أقل من 90 يوماً، شهد عدد سكان مصر ارتفاع، بزيادة 200 ألف مولود، ليصل العدد الآن إلى 99.2 مليون نسمة، وذلك بعد أن سجلت الساعة السكانية وصول عدد سكان مصر إلى 99 مليون نسمة فى 12 يونيو الماضى.

ويشار إلى أن معدل النمو السكانى كان قد بلغ 2.65% خلال عام 2017، منخفضاً إلى 2.5% فى عام 2018، فيما تستهدف الحكومة خفضه إلى 2.1% بنهاية عام 2022.

وكان جهاز الإحصاء، أعلن فى دراسة له مؤخراً توقعاته حول عدد السكان بحلول عام 2032 ثم فى عام 2052، حيث توقع الجهاز وصول عدد سكان مصر إلى 119.753 مليون نسمة عام 2030، ثم إلى 153.688 مليون نسمة فى 2052.

وبحسب الساعة السكانية الآن، سجلت محافظة القاهرة أعلى المحافظات من حيث عدد السكان بـ 9 ملايين و871 ألف نسمة، تلاها، محافظة الجيزة بعدد سكان بلغ 9 ملايين نسمة، وفى المركز الثالث، جاءت محافظة الشرقية بـ 7.482 مليون نسمة.

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من الجدير بالذكر أن الساعة السكانية، ترصد عدد سكان مصر بالداخل لحظياً بحسب أعداد المواليد والوفيات، التى تُسجل لحظة بلحظة عن طريق مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية بعد ميكنتها وربطها بالساعة السكانية فى عام 2017.