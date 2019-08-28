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شعبة الدواجن: الأسعار مستقرة عند 20 جنيها للكيلو من المزرعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن والبيض  اليوم الأربعاء 28-8-2019  استقرارا، وذلك وفق الأسعار المقررة من داخل شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

 

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وأكد الدكتورعبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن اسعار الدواجن مستقرة عند 20 جنيها بينما تباع في الأسواق للمستهلك بين 24- 25 جنيها، وأن أسعار الدواجن البلدى تتراوح بين 27- 28 جنيها للكيلو وذلك من المزرعة في حين وتباع للمستهلك بين 31-32 جنيها للكيلو. 

 

وأضاف السيد في تصريح لليوم السابع أن أسعار البيض مستقرة عند 35.5 جنيها للكرتونة من المزرعة منذ ما يقرب من شهر موضحا أنها تباع للمستهلك في الأسواق بأسعار تتراوح بين 40-42 جنيها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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