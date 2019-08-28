شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم السعودية بنسبة 1.38% بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.38% خاسراً 114.37 نقطة ليغلق عند مستوى 8171.17 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.1% رابحاً 3.99 نقطة ليغلق عند مستوى 3829.52 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 167.1 مليون سهم بقيمة 4.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 97 شركة، فيما تراجعت 81 شركة.

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وتراجع 12 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 4.06%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 3.11%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.83%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 2.62%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 2.61%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.85%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.80%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.71%.

وجاء سهم "مجموعة السريع" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.01%، ثم أسمنت المدينة بنسبة 6.76%، ثم الوطنية للتعليم بنسبة 4.98%، فيما تصدر سهم "أسواق العثيم" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.64% ثم سدافكو بنسبة 4.59%، ثم معادن بنسبة 4.14%.