شكرا لقرائتكم خبر عن اينوك الإمارتية توقع اتفاقا مع آي.إم.إس أويل اليونانية لتوريد زيوت تشحيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك) في بيان اليوم الأربعاء إنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة آي.إم.إس أويل اليونانية لتصبح المورد الحصرى لزيوت التشحيم لما يصل إلى 16 من ناقلات البضائع والحاويات التابعة للشركة في مينائي الفجيرة وسنغافورة.

وذكر البيان أن الشراكة مع آي.ام.إس أويل توسع شبكة اينوك لتوريد زيوت التشحيم لتشمل أكثر من 110 موانئ في 23 دولة في العالم.

واينوك مملوكة بالكامل لحكومة دبي.