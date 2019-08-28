تراجع بورصة البحرين بنسبة 0.17% بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.17% خاسراً 2.57 نقطة ليغلق عند مستوى 1534.43 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والخدمات. وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 1.8 مليون سهم بقيمة 442 ألف دينار. Advertisements وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 13.22% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.57%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.43%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 4.73% بضغوط هبوط شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة بنسبة 3.31%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.51%. فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة نمو 2.46% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 0.78%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 2.21% مدفوعاً بصعود شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 3.77%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.63%.

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