شكرا لقرائتكم خبر عن رواندا تدعو إلى مزيد من الشراكات بين رجال الأعمال الأفارقة والهنود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا رئيس الوزراء الرواندى إدواردو نجيرينت إلى إقامة المزيد من الشراكات بين رجال الأعمال الأفارقة والهنود من أجل إعطاء قوة دفع لعملية التحول الرقمى والحفاظ على النمو.

وأعرب رئيس الوزراء الرواندى - في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح المعرض الأفريقى الهندي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كيجالي - أمله في أن يتمكن رجال الأعمال الأفارقة والهنود من التواصل وإبتكار سبل جديدة للتعامل في المجالات ذات الاهتمام المشترك، من بينها مجالات الزراعة والتعليم والرعاية الصحية والبناء وغيرها.

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وأضاف أن أفريقيا تعطى أولوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحقيق التحول الرقمي الكامل، مؤكدا أن الهند تعتبر واحدة من الدول النموذجية التى استخدمت التكنولوجيا لإجراء تحويل جذرى فى مستوى معيشة شعبها وتحقيق التحول الاقتصادى.

وتابع: إن هذا المعرض يتيح الفرصة للاستفادة من الخبرة الهندية في الوقت الذى يتيح فيه الفرصة للشركات الهندية للتعلم من الخبرة الأفريقية.

وأشار رئيس الوزراء الرواندى إلى أنه مع دخول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ، ستصبح أفريقيا أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم، وأن ذلك سيتيح فرصة لدخول سوق أوسع؛ مما يؤدى إلى تعزيز التجارة عبر القارة الأفريقية، وأن هذه السوق ستتيح الفرصة للمستثمرين لاستكشاف الفوائد التي ستجلبها لهم.