شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28-8-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب فى الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب فى مصر شهدت ارتفاعا طفيفا بقيمة جنيه واحد فقط اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2019، كاشفا صعود سعر الذهب عيار 21 وهو العيار الأكثر تداولا فى مصر إلى 710 جنيهات للجرام.
وأضاف واصف فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن سعر جرام الذهب من عيار 18 سجل 609 جنيهات، وسجل عيار 24 سعر 811 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5680 جنيها، مشيرا إلى أن الارتفاعات بالأسعار تؤثر على حركة المبيعات فى السوق المصرى.
وأكد نائب رئيس شعبة الذهب، أن التطورات التى يشهدها الاقتصاد العالمى سواء الاضطرابات الأمريكية الصينية، واحتجاجات هونج كونج الأخيرة، والأحاديث المتواترة بشأن الفائدة فى أمريكا، كلها تدفع فى اتجاه زيادة الطلب على المعدن النفيس عالميا، ومن ثم تأثر أسعاره محليا.
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