لجنة العضوية بالبورصة تقبل قيد كنوز القابضة للاستثمارات المالية كأمين حفظ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت لجنة العضوية بالبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، قراراً رقم 38 لسنة 2019، الموافقة على قبول قيد شركة كنوز القابضة للاستثمارات المالية، بسجل العضوية بالبورصة المصرية، كأمين حفظ، وفقاً لقواعد العضوية الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة البورصة رقم 156 لسنة 2014.

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