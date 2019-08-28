شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة توقف التداول على أسهم جلوبال تيلكوم قبل شطبها اختيارياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم شركة جلوبال تيلكوم القابضة، اعتبارًا من بداية جلسة تداول اليوم الأربعاء، وذلك وفقاً لأحكام المادة (74) من الإجراءات التنفيذية بشأن الإجراءات المتبعة لشطب قيد أسهم الشركة شطبًا اختيارياً، على أن يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد وفقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وصدور قرار اللجنة بشطبها.

وكانت شركة جلوبال تليكوم القابضة، قد أعلنت عن موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على شطبها من جداول البورصة، وفقا لأحكام المادتين 55 و55 مكرر من قواعد القيد والمادة 74 من الإجراءات التنفيذية لها، وشراء الشركة لأسهم جميع المساهمين والمتضررين من الشطب بما فى ذلك الدائنين المرتهنين الراغبين فى بيع أسهمهم للشركة سواء صوتوا لصالح أو ضد قرار الشطب فى الجمعية، على أن يتم إنشاء حساب أسهم الشطب ويتم تكويده فى البورصة لاستخدامه فى شراء أسهم المساهمين، ويمول من قبل شركة فيون.

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كما وافقت الجمعية، بحسب بيان للبورصة أمس الثلاثاء، على السعر الذى ستقوم الشركة بشراء الأسهم من المساهمين والمتضررين من الشطب بسعر 5.08 جنيه للسهم الواحد، وذلك وفقا لسعر عرض الشراء الإجبارى المودع من قبل فيون هولدنجز بى.فى لشراء باقى أسهم الشركة، أعلى سعر تم به تداول أسهم الشركة خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى قرار الشطب، ومتوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار المجلس السابق.

ووافقت أيضا الجمعية على الترخيص بمد فترة استحقاق القرض المعبرى الدوار البالغ 100 مليون دولار، والذى يستحق فى 31 أغسطس 2019 لمدة 3 أشهر إضافية، والموافقة على زيادة قدرها 100 مليون دولار لاتفاق القرض المعبرى لتلبية احتياجات الشركة المالية.