شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: "باندا" تتقدم بمستندات زيادة رأسمالها إلى 160 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة البورصة المصرية، أن الشركة العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"، تقدمت بمستندات قيد أسهم زيادة رأس مالها المصدر والمدفوع من 60 مليون جنيه إلى 160 مليون جنيه بزيادة قدرها 100 مليون جنيه، موزعة على عدد 100 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم وقدرها واحد جنيه للسهم، والزيادة مسددة من الأرصدة الدائنة للمساهمين ونقداً عن طريق اكتتاب قدامى المساهمين.
وأضافت البورصة، فى بيان اليوم الأربعاء، أن المستندات المقدمة من الشركة العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"، جارى فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.
كما أعلنت إدارة البورصة، عن تقدم شركة جهينة للصناعات الغذائية، بمستندات قيد تعديل محلها القانونى، وقيد تعديل إطالة مدة الشركة، وذلك من خلال تعديل المواد رقم 4و5 من النظام الأساسى للشركة.
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