شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الأسماك بسوق العبور ..والبطلى يسجل 25 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 28-8-2019، استقرارا في جميع الأصناف، وذلك طبقا للأسعار المقررة من سوق العبور للجملة.

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واستقرت أسعار البلطى 1 بين 21-25 جنيها للكيلو فيما استقر سعر البلطي الأسواني بين 15- 35 جنيها وجاءت أسعار البوري بين 25 - 45 جنيها بتراجع 15 جنيها في الكيلو والمكرونة السويسى بين 50- 64 جنيها والبربون بين 30- 40 جنيها والقشر بين 40-60 جنيها للكيلو.

فيما استقر سعر الجمبرى ليسجل 90 – 300 فيما سجلت لكابوريا بين 30 – 140جنيها للكيلو، واستقر سعر السبيط والكاليمارى عند 90 – 190 جنيها للكيلو.